СБУ разоблачила провайдера Wnet в деятельности в интересах российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили в столице механизм незаконной маршрутизации интернет-трафика временно аннексированного полуострова в интересах российских спецслужб.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задокументировали, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера Wnet владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ, установившая на оборудовании собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе.

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По информации спецслужбы, через незаконную маршрутизацию трафика в аннексированный Крым ФСБ РФ планировало получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера. В Украине среди клиентов ООО «Дабл-ю нет Украина» (Wnet), в частности, государственные учреждения, международные организации, крупные банковские учреждения.

Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ РФ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи.

Во время проведения обыска в офисе провайдера сотрудники спецслужбы изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, которые подтверждают незаконную маршрутизацию трафика на временно оккупированную территорию АР Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ. Правоохранители также установили, что по указанию российских кураторов, менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к санкционным российским интернет-ресурсам и сервисам.

Ведется досудебное следствие в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).