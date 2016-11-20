В Киеве создали Духовное управление мусульман Крыма вместо захваченного Россией

На съезде присутствовали 40 представителей из 14 различных крымскотатарских мусульманских организаций Украины (Херсонская область, Киев, Львов, Винница), а также представители Меджлиса и Курултая крымскотатарского народа, в частности, Рефат Чубаров, сообщает сайт "15 минут" со ссылкой на ATR.

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Муфтием избрали Айдера Рустамова. Он будет представлять мусульман Крыма, вынужденно покинувших оккупированный Крым.

Духовное управление мусульман Крыма, расположенное в Симферополе, после аннексии полуострова оказалось под контролем оккупационных властей и ФСБ РФ. А муфтий Эмирали Аблаев был исключен из состава Меджлиса крымскотатарского народа.