В Генштабе заявили, что очередной волны мобилизации пока не предвидится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления ГУ оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковник Михаил Щербина.

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«Пока (очередная волна мобилизации – УНИАН) не предполагается, у нас достаточно контрактников», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны и заявил, что после этого на фронте останутся только контрактники.