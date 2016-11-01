В Генштабе заявили, что очередной волны мобилизации пока не предвидится
13:18, 01 ноября 2016Общество
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В Украине пока не предвидится очередной волны мобилизации.
В Украине достаточно контрактников / facebook.com/petroporoshenko
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления ГУ оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковник Михаил Щербина.
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«Пока (очередная волна мобилизации – УНИАН) не предполагается, у нас достаточно контрактников», – заявил он.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны и заявил, что после этого на фронте останутся только контрактники.
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