Порошенко подписал указ о демобилизации военных шестой волны

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой "шестой волны". Подписал соответствующий указ. Его выполнение будет означать еще один шаг в переходе армии на профессиональную основу", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, как только будет уволен последний военный из "шестой волны", на фронте останутся только контрактники, призывники по возрасту, как и теперь, не будут направляться в зону АТО.

Позже в пресс-службе отметили, что глава государства подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, призванных во время третьей очереди частичной мобилизации согласно указу президента Украины от 14 января 2015 года №15».

В частности, будут демобилизованы военнослужащие военной службы по призыву во время мобилизации в особый период, которые были мобилизованы в 2015 году во время 6-й волны (третья очередь лиц, мобилизованных в соответствии с указом президента Украины от 14.01.2015 №15).

«Это последняя очередь увольнения в запас граждан, которые были мобилизованы на военную службу в 2014 – 2015 годах во время действия особого периода. Принятие решения об увольнении военнослужащих стало возможным благодаря успешной реализации в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях задачи президента Украины относительно профессионализации войска и постепенной замены мобилизованных военнослужащих на более мотивированных добровольцев-контрактников», - отмечается в сообщении.

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Согласно указу, в запас будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленные сроки военной службы в особый период и не изъявили желания продолжить службу в рядах ВСУ или других подразделениях по контракту.

Отмечается, что возвращение уволенных военнослужащих в свои семьи начнется уже в текущем месяце, сразу после вступления в силу этого указа.

«Все уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке будут зачислены в оперативный военный резерв первой очереди. В документе также отмечается, что увольнение военнослужащих в определенные сроки должны провести Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, администрация Государственной пограничной службы и Государственная специальная служба транспорта», - отметили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить финансирование и осуществить в рамках полномочий другие меры, связанные с увольнением в запас военнослужащих, в том числе – связанные с их перевозкой к местам проживания. Уволенные в запас также должны быть обеспечены комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время следования домой.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, увольнение будет проводиться постепенно, чтобы не допустить снижения боеготовности подразделений.