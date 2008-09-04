ЕС выражает соболезнования в связи с гибелью Магомеда Евлоева

Президентство ЕС выражает соболезнования в связи с гибелью владельца интернет-сайта “Ингушетия.ру”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Президентства от имени ЕС.

“Президентство ЕС с обеспокоенностью узнало о смерти в Назране (Ингушетия) Магомеда Евлоева, владельца “Ингушетия.ру”, независимого специализированного сайта на Кавказе. Президентство выражает свои соболезнования его семье и друзьям”, говорится в заявлении.

Президентство ЕС также призвало российскую власть “пролить весь возможный свет” на это дело, и еще раз отметило, какую важность Евросоюз уделяет свободе слова.

Как сообщал УНИАН, М.Евлоев был застрелен в Назрани выстрелом в голову в милицейской машине.