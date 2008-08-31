Владелец сайта Ингушетия.ру убит в милицейской машине и найден на дороге

Сегодня в Назрани (Ингушетия) скончался владелец сайта "Ингушетия.ру" Магомет Евлоев. Он умер в республиканской больнице, куда был доставлен с огнестрельным ранением в голову.

Евлоев прилетел в Назрань одном самолете с президентом республики Муратом Зязиковым. После того, как президент уехал, Евлоева окружили люди из охраны министра внутренних дел Ингушетии, которые силой посадили его в машину и увезли, сообщает Лента.ру.

Как сообщили РИА Новости в МВД Ингушетии, после прилета в аэропорт Магомет Евлоев был задержан сотрудниками МВД республики "для привода в органы милиции для дачи показаний по одному уголовному делу". "По предварительным данным, во время движения автомашины, в которой находился Евлоев и сотрудники милиции, произошел непроизвольный выстрел из пистолета одного из милиционеров, пуля попала Евлоеву в голову", - сообщили РИА "Новости" в МВД Ингушетии.

По версии другого источника в МВД, Евлоев "пытался выхватить автомат у одного из сотрудников милиции, участвовавших в его задержании".

При этом, как сообщают из редакции сайта "Ингушетия.ру", раненного в голову Евлоева нашли на дороге родственники, которые приехали его встречать. Они же отвезли его в больницу.

Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Ингушетии, сообщив, что начало проверку в связи с гибелью Магомета Евлоева, сразу уточняет, что погибший был владельцем сайта, закрытого за публикацию экстремистских материалов. Сайт был закрыт по ходатайству прокуратуры за призыв к жителям республики выйти на несанкционированный митинг в январе этого года. Митинг был запрещен "в связи с угрозой безопасности участников" - в силовые структуры поступали сообщения о том, что в день митинга может быть осуществлен теракт. Кроме того, были проведены экспертизы ряда материалов сайта, которые показали, что многие публикации разжигают национальную вражду против осетин, утверждает прокуратура.