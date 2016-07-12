"Депутаты! Работать!": под Радой проходит акция с требованием продлить работу парламента (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты установили на площади перед Радой шезлонги и зонтики, а также импровизированный мини-бассейн. На этих шезлонгах лежат участники акции, которые изображают депутатов на курортах. Вокруг них якобы плавает надувная акула, которая должна загонять депутатов на работу.

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По словам участников акции, они определили приоритетными 56 законопроектов, которые, по их убеждению, необходимо рассмотреть еще до закрытия текущей сессии. Среди прочих, это проекты законов о прозрачности работы тарифного регулятора, о рынке электроэнергии, а также законопроект о праве Национального антикоррупционного бюро на проведение прослушивания.

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Отметим, неделя с 11 по 15 июля является последней пленарной в четвертой сессии ВР восьмого созыва. Далее депутаты еще неделю работают в комитетах, а затем уходят в отпуск примерно на месяц.

Как сообщал УНИАН, на прошлой пленарной неделе Рада полноценно не работала из-за того, что нардепы от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Батькивщины" блокировали работу парламента с требованием снизить тарифы на ЖКХ.