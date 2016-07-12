Радикальные элементы в Польше будут ответственны за подрыв украинско-польских отношений - Лубкивский

Об этом бывший заместитель Министра иностранных дел Украины, дипломатический советник Арсения Яценюка Даниил Лубкивский заявил в эфире 5 канала.

Читайте такжеИсторики выложили в сеть архивы КГБ по Волынской трагедии

«Украинско-польский конфликт 1940-х годов, фактически вторая украинско-польская война привела к большим потерям и украинцев, и поляков. Для нас эти потери должны были бы быть большим уроком. Украинская общественность обратилась к польскому обществу с единственной спасительной формулой: «прощаем и просим прощения», и очень важно, что получила ответ от бывших президентов, высоких правительственных чиновников и общественных деятелей Польши. Это, фактически, магистральная линия наших отношений. Но есть и маргинальная линия. Это - группа радикальных элементов в польском Сейме, которые недальновидно используют тему памяти, не понимая, что будут нести ответственность за разрушение наших отношений», - сказал Лубкивский.

«Что же касается Украины, то нам надо перестать инфантильно относиться к своему прошлому. Нужно действительно обнародовать наше видение того, что произошло на Волыни... Я бы это использовал в двустороннем формате. У нас есть такой форум с Польшей – форум партнерства. На сегодня этот форум не работает... В то время, как мы знаем, что делает Посольство Украины в Польше, в то время, как мы знаем, что делают украинские парламентарии, что делают украинские общественные деятели, вопрос относительно уровня Министра иностранных дел Украины. Недопустимым является то, что так мало (полномасштабных) встреч на уровне министров иностранных дел Украины и Польши. Недопустимой, на мой взгляд, является пассивность в этом диалоге», - подчеркнул Даниил Лубкивский.

По его словам, важно, что тема примирения обсуждалась на уровне президентов. «Сегодня именно то время, чтобы обратиться к польскому руководству с просьбой использовать весь свой авторитет, чтобы не допустить принятия в польском Сейме документов, которые могут быть истолкованы как средства для эскалации наших отношений. Последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому нам надо вернуться к тому образу мышления, который у нас уже был. 2003 год – принятие совместного заявления двух парламентов, в котором идет речь и о памяти погибших, и в то же время диалоге о перспективах. Украинская сторона обратилась к польским партнеров именно с такой идеей. Ответа до сих пор нет, и это тревожит. Именно поэтому сегодня еще есть время (опять) обратиться к нашим польским друзьям и сделать все возможное, чтобы почтить память и в то же время не разрушить будущего. (Подрыв наших отношений) сработает в интересах только одной стороны – российского агрессора».