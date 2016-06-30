МВД в июле запускает в Киеве сервисный центр по оказанию услуг гражданам вместо МРЭО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Старая постсоветская система МРЭО - это система ужаса и тьмы. Мы создаем новые сервисные центры по предоставлению услуг гражданам”, - сказал Аваков.

Он пояснил, что среди основных функций и услуг сервисных центров, которые впоследствии будут созданы во всех регионах Украины, - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, оформление разрешения на перевозку опасных грузов.

Как отметил министр, приоритетом реформирования системы предоставления услуг является упрощение администрирования, децентрализация, которая позволит минимизировать коррупционные риски, искоренить посредничество, благодаря чему клиент сможет получить необходимые услуги с простым и понятным алгоритмом или воспользоваться помощью компетентного консультанта.

По словам Авакова, с этой целью была разработана система подготовки новых кадров и внедрена комплексная система набора на должности, в частности в Киеве на одно место претендовали 43 кандидата.

“Кадровый потенциал станет залогом успеха. Это новые люди, с новыми ценностями. Мы гарантируем им новые условия труда и достойную зарплату. Но при этом они будут нести персональную ответственность, поскольку большинство решений будут принимать самостоятельно, без участия руководства, что является важным шагом в борьбе с коррупцией”, - заявил министр.

Как сказал Аваков, осенью начнут работу мобильные сервисные центры МВД, которые по графику будут выезжать в отдаленные населенные пункты, где отсутствуют стационарные сервисные центры.