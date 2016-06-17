Вспышка кишечной инфекции на Одесщине: число госпитализированных возросло до 68 человек, 50 из них - дети

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, по состоянию на 16:00 в больнице находятся 68 человек, в том числе 50 детей.

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Состояние больных средней тяжести.

«После обильных дождей зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди населения Измаила и села Броска Измаильского района. В очаге работает бригада специалистов службы, управления охраны здоровья ОГА и ГУ «Одесский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», - отметили в управлении.

С целью предотвращения распространения вспышки кишечных инфекций проведены организационные и противоэпидемические мероприятия. В частности, осуществляется обследование источников водоснабжения, подворовые обходы, проводится санитарно-просветительная работа среди населения по вопросам профилактики острых кишечных инфекций.

Также состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Измаильского горисполкома. Принято соответствующее решение о выделении средств для лечения больных.

В Измаильской райгосадминистрации сообщили, что рекомендуют всем ограничить поездки в Измаил, в том числе, в выходные и праздничные дни ограничить организацию массовых мероприятий в селах района в связи с возникновением массового заболевания пока неизвестного происхождения.

Руководство Измаила обратилось к горожанам воздержаться от употребления сырой воды, обращать внимание на сроки годности продуктов питания и соблюдения правил их хранения, а также соблюдать правила санитарной гигиены – мыть руки перед едой, не есть немытые овощи и фрукты и так далее.

Как сообщил в Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко, сегодня специалисты взяли пробы воды на водонасосных станциях. Первые результаты анализов показывают, что вода в городской сети соответствует стандартам. Однако в городе есть скважины в частных дворах.

Предполагается, что после обильных ливневых дождей, прошедших 14 июня, произошло подтопление частных колодцев, а также частичное разрушение туалетов в частном секторе.

«Дано указание вдвое увеличить долю хлора для обеззараживания воды. Сейчас проводятся работы по изучению возможных причин ситуации», - написал Абрамченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная санитарно-эпидемиологическая служба сообщала о вспышке острой кишечной инфекции в Измаильском районе Одесской области, в результате которой сначала было госпитализировано 50 человек, в том числе 39 детей.

Первые 28 больных, в том числе 21 ребенок, обратились за помощью вечером 16 июня.

Предварительный диагноз: острый гастроэнтероколит.

Начато соответствующее расследование.