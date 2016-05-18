В Одессе суд подтвердил конфискацию Украиной турецкой шхуны, занимавшейся незаконной рыбалкой

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, шхуна навсегда остается в Украине, а капитану судна еще и придется возместить расходы в размере 455 тысяч гривень, связанные с задержанием и конвоированием шхуны.

22 марта корабль морской охраны «Подолье» Одесского отряда морской охраны в исключительной (морской) экономической зоне Украины обнаружил турецкую рыбацкую шхуну ZOR. Она находилась в районе сосредоточения камбалы-калкан, которая шла на нерест с потеплением водных масс.

Шхуну пограничники задержали по подозрению в незаконной рыбалке и отконвоировали в порт Одессы.

Кроме того, эту самую шхуну, но под управлением другого капитана, морские пограничники уже задерживали в 2015 году. Тогда, после рассмотрения апелляции турецкой стороны, судно было возвращено владельцу.