5-балльная магнитная буря мчится к Земле: когда ждать удара (график)

Сегодня, 16 апреля, геомагнитная обстановка будет спокойной - магнитной бури не ожидается. Однако уже завтра к концу дня ситуация изменится. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По словам ученых, сейчас скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Ожидается, что геомагнитная активность останется низкой в ​​течение 16 и большей части 17 апреля.

По прогнозу, уже под конец пятницы на нашу планету начнет влиять корональная дыра на Солнце. Это влияние постепенно усилится и уже 18 апреля начнется магнитная буря уровня G1, т.е. на 5 баллов минимум.

Магнитные бури G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, но всё же могут влиять на самочувствие и работу техники. Они возникают из-за потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. В такие периоды некоторые люди жалуются на лёгкую усталость, головную боль или перепады настроения, хотя серьёзных последствий обычно не наблюдается.

Для техники бури G1 почти безопасны, но иногда возможны незначительные сбои в работе спутников и радиосвязи. Полярные сияния в такие дни могут появляться чуть южнее обычного. В целом это природное явление не несёт угрозы.

Вас также могут заинтересовать новости: