Рада разрешила заочное расследование в отношении Януковича и его соратников

Об этом говорится в законопроекте №4645. Согласно изменениям, отменен международный розыск как обязательное условие для заочного расследования. Таким образом, депутаты разблокировали передачу в суд дела бывшего президента Виктора Януковича и других высших должностных лиц его времен, которых отказывается разыскивать Интерпол.

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В поправках говорится, что специальное досудебное расследование может применяться как в отношении тех, кто скрывается от органов следствия и суда и находится в международном или межгосударственном розыске, так и относительно тех, кто более шести месяцев скрывается от органов и находится за пределами Украины, на временно оккупированной территории страны или в зоне АТО, но не объявлен в международный розыск.

Такая процедура может применяться во время расследования ряда уголовных дел, среди которых преступления против основ национальной безопасности, умышленное убийство, хищения, отмывание денег и взяточничество и др.

В ходатайстве следователя о заочном расследовании должны указываться данные о пребывании лица за пределами Украины, на оккупированной территории или в зоне АТО. В случае отказа судьи повторное ходатайство не допускается, если не будут предоставлены новые доказательства.