Порошенко подписал закон о бессрочном продлении моратория на выплату долга Януковича

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом», позволяющий бессрочно продлить мораторий на осуществление выплаты долга Украины перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл., взятого в 2013 году правительством экс-президента Виктора Януковича.

Как отмечается на сайте Верховной Рады, закон возвращен в парламент с подписью президента.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила в ноябре 2015 года. Вместе с тем, Россия отказалась участвовать в реструктуризации, и потому «российские» облигации не вошли в перечень облигаций, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги с погашением в 2019-2029 годах. Украина неоднократно предоставляла России возможность воспользоваться условиями реструктуризации, предложенными другим кредиторам. Однако российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации. А это запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

В 2015 году Украина приняла закон, которым ввела мораторий на выплату российского долга сроком до 1 июля 2016 года.

В январе 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины по выплате долга. На данный момент Украина проводит работу с юридическими советниками по подготовке позиции страны в судебном разбирательстве.