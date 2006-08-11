Киев может остаться без газа

Киев за долги могут на днях отключить от снабжения газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенной коллегии КГГА начальник главного управления топлива, энергетики и энергосбережения Алексей ДЕМИДОВ.

По его информации, город на сегодняшний день задолжал газоснабжающим организациям 117 млн. грн. Вчера во время селекторного совещания, которое проводил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, власти столицы получили предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности будут приняты меры о прекращении газоснабжения объектов «Киевэнерго».

«Поэтому Иван ФОМЕНКО (первый заместитель председателя КГГА - УНИАН) сегодня дал поручение всем жилищным организациям принять меры для погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. А “Киевэнерго” уже будет решать вопрос о погашении долгов с помощью кредитных ресурсов», - сообщил журналистам А.ДЕМИДОВ.