Мэр Киева ограничил своих подчиненных в общении со СМИ

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ определит список представителей Киевской городской государственной администрации, которые будут иметь полномочия комментировать СМИ деятельность городских властей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в мэрии, комментируя по просьбе журналистов письмо, распространенное пресс-службой КГГА о внедрении новой схемы общения со СМИ работников мэрии.

В тексте сообщается, что в ближайшее время в КГГА планируется принять новую схему работы с представителями СМИ. Данная схема заключается в следующем: все комментарии представителей КГГА, интервью, а также любая другая информация, касающаяся деятельности администрации, будет распространяться исключительно пресс-службой КГГА. В письме содержится просьба по всем комментариям и интервью «обращаться и контактировать только с Анной КОНРАТ или Мариной МАТВИЕНКО». В письме сообщаются контакты этих представителей КГГА с указанием того, что они являются пресс-секретарями, но нет указания на то, чьи это пресс-секретари.

В письме содержится убедительная просьба «серьезно отнестись к новым требованиям и не использовать личные телефоны руководителей КГГА, а также не назначать интервью через приемные».

Принятие такого решения «обусловлено стремлением избежать появления в прессе недостоверной информации. Также новая схема работы позволит пресс-службе более оперативно предоставлять вам запрашиваемую информацию», - сообщается в обращении.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отвечая журналистам, подчеркнул, что на сегодняшний день КГГА пополняется новыми людьми, и его команда будет формироваться еще где-то в течение года. При этом он также подчеркнул, что киевляне могут «спать спокойно», поскольку он дал возможность прессе присутствовать на всех главных событиях, которые происходят в КГГА. «Слушайте, пишите, но я не позволю некоторым безответственным совершенно людям делать совершенно глупые заявления, которые противоречат идеологии моей команды… Всякие глупости, которые вытягиваются сейчас с чиновников среднего звена, я не допущу, потому что иначе это будет хаос», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он также подчеркнул, что в последнее время «нарастает информационная атака на КГГА через определенные политические круги». «Рассказываются сказки, что плотина рухнет и все зальет водой, то вдруг какие-то тарифы якобы увеличены. Брехня! Ничего не увеличено», - добавил мэр.

По его словам, недавно один из судов опроверг 28 публикаций в отношении его сына. «Это я привожу пример. Все хватаются за какие-то глупости вместо того, чтобы говорить о серьезных вещах… Я не хочу эту тему (об ограничении лиц, работающих с прессой) поднимать, но мы вынуждены защищаться таким образом», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. С другой же стороны, по его словам, он заинтересован присутствием представителей прессы, и каждое их заявление является для него важным. В связи с этим, сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, будет определен список в ближайшее время из представителей КГГА, которые смогут комментировать для СМИ происходящие в городе события.

«Мы определим членов моей команды, ответственных людей, есть до десяти человек, которые могут комментировать разные события так, как это положено», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. В частности, обращаться за комментариями можно будет, по его словам, к его заместителям– Денису БАССУ, Ирэне КИЛЬЧИЦКОЙ – и не только по вопросам предпринимательства, которые она курирует, но и по вопросам здравоохранения, а также к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ. И к этому списку мэр также причислил «свою скромную персону». Об остальных, кто войдет в него, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен сообщить в ближайшее время.