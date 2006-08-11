Милиция нашла картины Марии Приймаченко и задержала похитителей

9 августа сотрудники киевской областной милиции задержали троих подозреваемых в похищении картин известной украинской художницы Марии Приймаченко, а также изъяли 77 украденных картин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области Виталий ЯЛОВЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что задержаны не все участники кражи. По имеющейся в милиции информации, их было пятеро, в том числе и заказчик - украинский коллекционер, его имя МВД знает и принимает меры для задержания.

Вместе с тем В.ЯЛОВЕНКО отметил, что среди трех задержанных есть организатор совершения преступления. Отдельные из задержанных ранее были осуждены за разные преступления.

В.ЯЛОВЕНКО также отметил, что для раскрытия похищения картин М.Приймаченко следователям пришлось вернуться к похищению картин художницы (в 2002 году были похищены 2 ее картины, в 2004 – еще одна. Оба этих преступления не были раскрыты).

Сейчас найденные картины известной художницы вывешены в Центре искусств МВД Украины в Киеве, где их могут увидеть все желающие.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сказал в интервью журналистам, что он очень доволен тем, что милиция сумела сработать и выполнить поставленную задачу Президента о раскрытии данного преступления.

Министр также пообещал отметить работников милиции, которые принимали участие в раскрытии похищения картин М.Приймаченко.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в сели Болотне Иванковского района Киевской области злоумышленники похитили свыше сотни произведений мастера народного творчества М.Приймаченко.

Расследование этого дела Президент Украины взял под личный контроль. Виктор ЮЩЕНКО обратился к МВД и Генпрокуратуре с просьбой «безотлагательно принять все меры, направленные на раскрытие этого преступления, возвращение полотен, представляющих национальное достояние».