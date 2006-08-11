В Донецкой области квартиру можно купить за 20 долларов

Седьмого июля в горисполкоме Украинска Донецкой области выстроилась живая очередь - люди прибыли сюда за бесплатной квартирой. На призыв возрождать городок путем его повторного заселения пока откликнулись 200 человек. Но каждый день число желающих увеличивается. Очередь на жилье занимают с шести утра!

Администрация этого городка с 11 тысячами населения и единственной шахтой "Украина", печально известной по трагедии, случившейся там в июле 2002 года (когда 37 горняков погибли при пожаре в лаве), не видя уже иного способа возродить жизнь в городе, решила выдать людям ордера на те пустующие квартиры, которые можно заселить по закону. Не имеющий жилья переселенец имеет шанс получить свой заветный угол, пусть даже требующий капитального ремонта, всего за 96 гривен! Столько стоит пакет документов на законное приобретение жилья. Впрочем, подхватить почин Украинска, который первым откликнулся на предложение губернатора Донецкой области найти законные способы заселения брошенного жилья, могли бы многие города: только в Донецкой области число брошенных квартир перевалило за 12 тысяч, около половины из них находятся в коммунальной собственности.

"Факты"