Луценко вплотную занялся донецкой милицией

Управление Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области реорганизовано в Главное управление МВД в области.

Об этом вчера в Донецке сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО и представил начальника областного Управления внутренних дел Михаила КЛЮЕВА как руководителя новообразованного главка МВД.

Как УНИАН сообщила руководитель Центра по связям с общественностью областного УВД Виктория КУШНИР, министр находился в Донецке с сугубо рабочим визитом, формат которого не предполагал общения с прессой.

По словам В.КУШНИР, Ю.ЛУЦЕНКО провел совещание с аппаратом областного УВД, во время которого решались кадровые вопросы.