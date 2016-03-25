26% россиян считают сталинские репрессии политической необходимостью - опрос

Об этом говорится в результатах опроса российского "Левада-Центра".

Так, доля людей, считающих Сталина жестоким и бесчеловечным тираном, виновным в уничтожении миллионов невинных людей, составляет 62%. В частности, 23% полностью согласны с таким утверждением и еще 39% скорее согласны с ним.

Сталинские репрессии, по данным опроса, оправдывают, считая политической необходимостью, 26% респондентов. 45% считают, что это было политическое преступление и ему не может быть оправдания. 8% опрошенных заявили, что ничего не знают о сталинских репрессиях.

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В свою очередь роль XX съезда КПСС, на котором были осуждены культ личности Сталина и репрессии в период его правления, называет положительной относительное большинство россиян. Так, 33% назвали ее скорее положительной и 7% - целиком положительной. Отрицательную роль доклада Никиты Хрущева о развенчании культа Сталина отметили 23% респондентов. В то же время аж 37% затруднились с ответом.

Опрос проводился 11–14 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,4%.

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