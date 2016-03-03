Глава ВСЮ: при увольнении судей за нарушение присяги должен применяться трехлетний срок давности

Об этом говорится в комментарии председателя Высшего совета юстиции Игоря Бенедисюка, размещенном на официальном сайте ВСЮ.

«В связи с заявлением руководства Высшего административного суда Украины относительно позиции суда в вопросе сроков привлечения судей к дисциплинарной ответственности по выводам Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции, на основании которого отменены соответствующие решения ВСЮ, Высший совет юстиции отмечает, что в случае применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение присяги должен применяться трехлетний срок давности», - заявил Бенедисюк.

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По его словам, законодательное закрепление увольнении судьи за нарушение присяги как вида дисциплинарного взыскания и установления трехлетнего срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности состоялось одновременно и вступило в силу в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении права на справедливый суд» с 28 марта 2015 года.

«Учитывая вышесказанное, Высший совет юстиции считал и считает, что при наложении такого вида дисциплинарного взыскания, как увольнение за нарушение присяги судьи, подлежит применению трехлетний срок давности, определенный в части четвертой статьи 96 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в редакции Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», - прокомментировал председатель ВСЮ.

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Ранее сообщалось, что Высший админсуд (ВАСУ) принял решение, что должна применяться именно норма переходных положений, где установлен годичный срок давности.