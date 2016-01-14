Заблудившийся в Карпатах лыжник самостоятельно вышел на Драгобрате и рассказал о своем спасении

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области Наталья Батыр, турист самостоятельно вышел на турбазу в урочище Драгобрат, откуда и прислал соответствующее сообщение.

Как пояснил сам турист, он катался на горе Стог, несколько раз падал, после чего в тумане потерял ориентир и заблудился. «Мужчина рассказал, что долго блуждал в горах, а затем вышел в лесополосу, где пытался разжечь костер с помощью зажигалки. Это ему не удалось. Затем выкопал яму в снегу и заночевал в ней. К счастью, мороз был небольшой, поэтому все обошлось», - добавила Батыр.

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После ночевки в лесу киевлянин отправился на поиски людских поселений, самостоятельно вышел на турбазу на Драгобрате, услышав громкую музыку.

Турист здоров, не нуждается в медицинской помощи, добавила пресс-секретарь управления. Всего в поисках принимали участие 19 человек.

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«В настоящее время спасатели берут объяснения у мужчины. К сожалению, он, поднимаясь в горы, не взял мобильный телефон и даже не зарегистрировался в спасательной службе, что существенно усложнило поиски. Фактически спасатели искали его вслепую», - добавила пресс-секретарь закарпатского УГСЧС.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в районе горы Близница Раховского района Закарпатской области заблудились двое туристов – жители Киева и Николаева. Мужчины катались на лыжах по горным склонам и вследствие густого тумана потеряли ориентир и заблудились. Об их исчезновении оперативно-спасательной службе в 18.30 сообщили друзья.

На поиски лыжников задействовали горные поисково-спасательные отделения г. Рахов и пгт Ясиня. В 19.25 спасателям удалось найти одного из туристов, жителя Николаева, поиски второго лыжника, жителя г. Киева, пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Работы возобновили утром 14 января.