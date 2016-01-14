В Карпатах ищут туриста из Киева, который заблудился из-за тумана

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что вчера, 13 января, вечером в районе горы Близница Раховского района Закарпатской области заблудились двое туристов – жители Киева и Николаева. Мужчины катались на лыжах по горным склонам, но из-за густого тумана потеряли ориентир и заблудились. Об их исчезновении в оперативно-спасательную службу в 18.30 сообщили друзья.

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К поискам лыжников привлекли горные поисково-спасательные отделения г. Рахов и пгт Ясиня. Уже в 19.25 спасателям удалось найти одного из туристов, жителя Николаева. Поскольку в медицинской помощи мужчина не нуждался, его доставили на туристическую базу в урочище Драгобрат.

В 23.00 поиски второго лыжника, жителя г. Киева, пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Работы возобновили уже утром 14 января. Поиски осложняются плохой видимостью, которая составляет 2-3 м, и отсутствием телефонной связи с туристом.

К поискам привлечено 8 человек и 1 единица техники.