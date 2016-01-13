Деканоидзе отрицает сообщение ГПУ о переаттестации "экс-беркутовцев", которым объявлено подозрение

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Информация Генпрокуратуры о том, что 4 "экс-беркутовца" прошли переаттестацию, не отвечает действительности", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Генпрокуратуре заявили о подозрении четырем бывшим бойцам спецподразделения МВД «Беркут», которые до сих пор работают в полиции, в применении насилия по отношению к участникам общественного движения «Автомайдан» во время Революции Достоинства. В ГПУ отметили, что подозреваемые бывшие «беркутовцы» успешно прошли переаттестацию, а двое из них получили повышение, став командирами отделений.

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