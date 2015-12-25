Турчинов предлагает Совету христианских церквей Украины рассмотреть переход празднования Рождества по Григорианскому календарю

Соответствующую инициативу Турчинов предложил в блоге на своем персональном сайте.

Секретарь СНБО напомнил, что сегодня по Григорианскому календарю, которым пользуется практически весь современный мир, празднуют Рождество Христово. Он отмечает, что в Священном Писании отсутствует дата рождения Христа, а известно только, что "тогда было холодное время года и бедная семья Спасителя, приехав в Вифлием, смогла найти приют только в хлеву".

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Турчинов отмечает, что только в 431 году на Эфесском соборе было принято решение о праздновании Рождества Христова в канун начала Нового года, именно 25 декабря. В те времена это был следующий день после зимнего солнцестояния, когда свет побеждает тьму, когда увеличивается день и уменьшается ночь.

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"Учитывая несовершенство Юлианского календаря, Папа Григорий XIII в 1582 году ввел более точный, который получил его имя - Григорианский. Причиной введения нового календаря было стремление избавиться от значительного несоответствия между астрономическим и календарным учетом времени, в частности несоответствия астрономического и календарного времени зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия. Так, с момента введения Юлианского календаря и до ХVI века это несоответствие составляло уже 10 дней. Сейчас это различие уже около 14 дней", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он напоминает, что однажды Украина и Россия перешли с Юлианского на Григорианский календарь только в 1918 году.

"Сегодня ни одна страна не живет по Юлианскому календарю. Ни одна. Юлианский календарь остался для определения фиксированных календарных праздничных дат только в некоторых православных Церквях, в частности, в России, Украине и Беларуси. Хотя сами Церкви в своей обычной жизни также пользуются Григорианским календарем", - добавил секретарь СНБО.

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По его утверждению, постепенно многие европейские православные Церкви перешли на Григорианский календарь (или соответствующий ему до 2800 года Новоюлианский) с празднованием праздников с фиксированной датой, в первую очередь, Рождества Христова. Поэтому в Европе подавляющее большинство празднует Рождество 25 декабря по Григорианскому календарю, а не по Юлианскому, в котором 25 декабря приходится на 7 января.

При этом Турчинов высказывает мнение, что объяснение пользования Юлианским календарем тем, что он действовал во времена Христа, исторически некорректно, потому что в Древней Иудеи пользовались лунным календарем, который совершенно не отвечает ни Юлианскому, ни Григорианскому.

"Может, уже пришло время и Украине перейти на празднование Рождества 25 декабря вместе с большинством цивилизованных стран? Но решать это должен, в первую очередь, Совет христианских церквей Украины", - подчеркнул Турчинов.

Также он предложил в переходный период оставить празднование и 25 декабря, и 7 января.