Сбежавших во время теракта полицейских, отстранили от служебных обязанностей

Сотрудники полиции, сбежавшие от стрелка во время теракта в Киеве, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский. "По поручению министра внутренних дел Игоря Клименко в отношении действий патрульных полицейских на месте стрельбы в Голосеевском районе начато служебное расследование", – сообщил Выговский.

Он подчеркнул, что на период проверки сотрудники полиции, сбежавшие с места теракта, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Мы должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели", – отметил он.

Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

Выговский сказал, что Нацполиция заинтересована в объективном расследовании, а о результатах общество узнает в ближайшее время.

Напомним, несколько ранее министр внутренних дел Игорь Клименко, реагируя на сообщения о бегстве полицейских во время перестрелки, поручил провести служебное расследование действий полицейских и предоставить всю информацию в ГБР.

Теракт в Киеве: что известно

18 апреля вечером неизвестный открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые вели переговоры со стрелком 40 минут. В конце концов, его ликвидировали.

Дело квалифицировали как теракт. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса. У следствия есть несколько версий произошедшего.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

На данный момент известно, что в результате теракта погибли 6 человек.

