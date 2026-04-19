'Беларусь является вражеской территорией': офицер НГУ высказался об угрозе наступления с севера

Целью любых передвижений оккупационных войск РФ на территории Беларуси является отвлечение украинских ресурсов, считает военный.

Вступление Беларуси в войну против Украины теоретически возможно, но вероятность этого остается низкой. К тому же, противник не сможет подготовиться к масштабному наступлению с севера так, чтобы это осталось незамеченным украинской разведкой.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко. По его словам, целью любых движений оккупационных войск РФ на территории Беларуси является отвлечение украинских ресурсов.

"К сожалению, Беларусь является вражеской территорией, и оттуда можно ожидать различных недружественных действий. Мы должны это учитывать и делаем это. Я думаю, что никаких глобальных неожиданностей быть не может. Ведь, как только там начинаются какие-то недружественные действия, мы на это сразу реагируем. Сконцентрировать какую-то группировку в десятки тысяч военных для того, чтобы организовать масштабное наступление так, чтобы мы этого не заметили, просто невозможно", – отметил офицер НГУ.

Ильенко добавил, что в случае втягивания Минска в войну, вероятность чего остается низкой, Украина может ответить. И это поставит под угрозу режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Угроза удара со стороны Беларуси

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь обустраивает позиции артиллерии и строит дороги у границы с Украиной. Он предположил, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть Минск в войну против нашего государства.

В свою очередь, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорит, что Россия может планировать отвлекающий удар на севере, в частности с использованием беларуских военных. По его мнению, сил для масштабной атаки с севера у врага сейчас нет.

