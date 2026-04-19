ВСУ ударили 'Нептунами' по заводу по производству дронов в Таганроге (фото)

На заводе производят дроны "Молния", а также комплектующие для беспилотника "Орион".

ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, производящему дроны для российской армии, на территории завода возник пожар. Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook, опубликовав фото.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил ракетный удар по региону. Он заявил, что пострадала коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений.

По данным местных жителей, был атакован Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Раньше здесь собирали легковые и грузовые автомобили разных марок, но в последнее время в связи с финансовыми проблемами на территории завода производили дроны для российской армии. В частности, на территории ТаГАЗа находится ООО "Атлант Аэро". Это завод по разработке и производству БПЛА. Там, в частности, выпускают ударно-разведывательные дроны типа "Молния", а также комплектующие для беспилотника "Орион".

Видео дня

Обновлено 10:46. В ВМС ВСУ и Генштабе подтвердили поражение завода.

"ВМС ВС Украины нанесли точный удар "Нептунами" по производственному корпусу завода "Атлант Аэро" в Таганроге. Это оборонное предприятие – важная часть российского ВПК, где разрабатывали и изготавливали беспилотники, в частности ударно-разведывательные "Молния", комплектующие для "Ориона", а также другие компоненты для БПЛА и космической техники", – говорится в сообщении ВМС.

Как уточнили в Генштабе, "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион". Последний – весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БПЛА и т. д.

"Поражение этого предприятия снизит возможности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора наносить удары по гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

Другие удары по РФ

Также, как сообщают в Генштабе, поражен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Трудовое (ТОТ Запорожской обл.). Также поражены склады материально-технических средств противника в районах населенных пунктов Мангуш, Тополино и Мариуполь в Донецкой области, Смиле Запорожской области, а также цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка, также в Запорожской области.

Кроме того, в результате удара по НПЗ в Туапсе повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с возгоранием. На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.

Другие атаки на РФ

18 апреля дроны атаковали город Новокуйбышевск в Самарской области РФ, где находится нефтеперерабатывающий завод, после атаки на НПЗ возник пожар.

А в ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе – одному из крупнейших в России.

