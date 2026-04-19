Дубай возвращается к жизни после обстрелов Ирана, но страх никуда не исчез

В Дубай начинают возвращаться экспаты, которые ранее покинули эмират из-за угроз безопасности.

После объявления перемирия между США и Ираном жизнь в Дубае начинает постепенно возвращаться к привычному ритму, однако говорить о полном восстановлении пока рано. Как сообщает Business Insider, город, который во время конфликта оказался под ударами и пережил серьёзные сбои, сейчас живёт в режиме осторожного восстановления.

Одним из первых признаков нормализации стало открытие школ и возвращение сотрудников в офисы. Также постепенно возобновляются услуги – от перевозки домашних животных до логистики и переездов, что традиционно считается индикатором стабильности для города с большим числом иностранцев, говорится в публикации.

На этом фоне в Дубай начинают возвращаться экспаты, которые ранее покинули эмират из-за угроз безопасности. Многие из них уезжали в разгар конфликта, когда воздушное пространство закрывалось, а удары по региону вызывали серьёзные опасения за жизнь, отмечает издание.

Однако возвращение жителей города происходит без прежней уверенности. Люди говорят о "новой нормальности", в которой даже при формальном прекращении огня сохраняется ощущение нестабильности. Некоторые семьи принимают решение вернуться ради детей и восстановления привычной жизни, но при этом начинают заранее продумывать планы эвакуации на случай нового обострения, сообщается в материале.

Сам конфликт серьёзно ударил по репутации Дубая как безопасного и стабильного центра для жизни и бизнеса. Удары по территории ОАЭ, жертвы и разрушения, а также хаос с авиаперелётами и застрявшими пассажирами показали, что даже такие города больше не защищены от региональных кризисов, говорится в публикации.

Особенно сложной ситуация оказалась для мигрантов с низкими доходами, которые зачастую не могли позволить себе уехать. Некоторые из них столкнулись с сокращением зарплат и ухудшением условий труда на фоне экономических последствий конфликта, пишет ВІ.

Несмотря на это, часть жителей старается вернуться к привычной жизни. Люди снова отправляют детей в школы, возвращаются к работе и восстанавливают повседневные ритуалы. Но одновременно с этим усиливается осторожность: жители внимательнее следят за новостями, обсуждают риски и готовятся к возможным новым потрясениям, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные США готовятся к высадке на танкеры, связанные с Ираном, с целью их досмотра. Также возможно задержание таких судов в международных водах.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения соглашения с Ираном – уже в течение нескольких дней. По его словам, американские и иранские переговорщики могут встретиться в ближайшие выходные.

Вас также могут заинтересовать новости: