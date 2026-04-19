ТЦК больше не принимают документы на отсрочку: юристы объяснили, что делать

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) перестали принимать документы для оформления отсрочки от мобилизации.
Теперь военнообязанные (за исключением забронированных и сотрудников спецслужб) должны подавать заявления на отсрочку другим способом. Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров Украины постановлением от 8 апреля 2026 г. № 467.
Как пояснил на портале Юристы.ua юрист Владислав Дерий, теперь военнообязанные могут оформить отсрочку через приложение "Резерв+" или через ЦНАП.
"Заявление об отсрочке заполняется администратором ЦНАП. В настоящее время при подаче документов через ЦНАП оригиналы уже не забирают. Администратор ЦНАП отсканирует их и отправит в электронном виде в комиссию ТЦК. Вам же администратор выдаст опись входящих документов", – рассказал он.
По словам Дерия, на время рассмотрения документов для отсрочки (7-15 дней) и после ее оформления человека не имеют права направлять на ВЛК или предпринимать в отношении него мобилизационные меры.
В то же время сведения об оформленной отсрочке должны автоматически поступить в "Резерв+".
Аналогичный совет дал адвокат Юрий Айвазян:
"Вы имеете право подавать заявление через ЦНАП. ТЦК больше не является органом, принимающим заявления о предоставлении отсрочки напрямую".
Нардеп Руслан Горбенко заявил, что якобы были случаи, когда депортированных из ЕС военнообязанных украинцев на границе встречали представители ТЦК.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УНИАН опроверг это заявление. По его словам, когда страны мира депортируют иностранцев, к которым могут относиться украинцы, они не обязаны сообщать Украине о таких мерах. В то же время действительно есть случаи, когда пограничники обязаны передать человека сотрудникам полиции.