'Обидно, почему так?': украинка рассказала, чем её удивила Болгария после переезда

В целом, Болгария может оказаться одной из самых комфортных стран для адаптации украинцев.

Украинка, недавно переехавшая в болгарскую Варну, поделилась своими впечатлениями от жизни в этой стране. В видео для своего YouTube-канала она призналась, что даже несмотря на тщательную подготовку к переезду, некоторые вещи стали для нее неожиданностью.

Постоянная сонливость из-за климата и моря

Первым неожиданным эффектом для украинки стала сильная сонливость после переезда. По ее словам, морской воздух и смена обстановки значительно повлияли на самочувствие, особенно в первые недели. Организм как будто перестраивался на новые условия, что сопровождалось постоянным желанием спать.

Она добавила, что такое состояние длилось несколько недель, и только со временем организм адаптировался к новому ритму жизни у моря.

Неожиданно высокое качество продуктов

Вторым открытием стало качество еды, особенно овощей, фруктов и молочных продуктов. Украинка отметила, что даже обычные продукты имеют гораздо более насыщенный вкус, чем тот, к которому она привыкла. Это вызвало настоящий "вкусовой шок".

"Как будто мы никогда не ели вкусных мандаринов, вкусных огурцов, вкусных помидоров. Ну, по сути, вот все, что вы знаете с обычных полок в магазине в Украине, все здесь почему-то вкуснее", – рассказала девушка.

Доброта и открытость болгар

Еще одним приятным сюрпризом стало отношение местных жителей. По словам украинки, болгары оказались очень вежливыми, доброжелательными и готовыми помочь. Она подчеркивает, что общение проходит легко, даже несмотря на языковой барьер.

"Насколько здесь болгары вообще добрые люди, вежливые. По моему мнению, они относятся к нам лучше, чем мы относимся к себе [самим]. Когда ты идешь в магазин, когда ты идешь в кафе, ресторан, возникает такое абсолютное взаимопонимание, желание помочь, подсказать", – поделилась эмигрантка.

Сложности с изучением болгарского языка

Несмотря на сходство языков, изучение болгарского оказалось непростой задачей. Украинка объяснила, что поверхностное сходство болгарского и русского языков на самом деле таит в себе ловушку. Некоторые знакомые украинскому уху русские слова в болгарском языке имеют совсем другое значение, что создает дополнительные трудности.

"Многие слова как будто имеют противоположное значение. Есть общая часть, и ты попадаешь в иллюзию, что знаешь много, но на самом деле ты не знаешь ничего из болгарского языка", – отметила она.

Довольно низкие цены

В отдельном видео украинка подробно рассказала о ценах в Болгарии, которые, к ее удивлению, оказались очень близкими к украинским. По ее словам, значительно дороже в Болгарии только коммуналка и другие всевозможные услуги (такие как салоны красоты, например). А вот цены на продукты практически те же.

Так, цены в ресторанах, по ее словам, сопоставимы с тем, сколько стоят блюда в киевских или львовских заведениях того же уровня. При этом есть много бюджетных кафе.

Что касается супермаркетов, автор видео отмечает, что цены на повседневные продукты почти не отличаются от украинских. Она, в частности, не смогла вспомнить категории товаров, которые были бы значительно дороже.

"В принципе, здесь разницы я тоже практически не вижу. Самое смешное, что те продукты, которые мы покупали в Украине, есть такие конкретные марки, и они здесь дешевле. И поэтому прямо становится обидно, почему же так", – удивляется блогерша.

