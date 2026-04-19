ВСУ впервые в мире сбили 'Шахед' с помощью дрона-перехватчика с надводной платформы (видео)

Дрон-перехватчик с надводной платформы впервые в мире сбил вражеский "Шахед". Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

"Операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем выполняют боевые задачи в морской операционной зоне. Именно это подразделение осуществило результативный перехват ударного БпЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы", - отметили в сообщении.

Военные подчеркнули, что это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

"Использование надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", - добавили в Силах беспилотных систем.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед". Он отметил, что это новый уровень сложности, ведь враг расширяет применение реактивных дронов - более быстрых и сложных для перехвата.

"По поручению президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы - частные группы, которые усиливают защиту критической инфраструктуры. Цель проекта - быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения", - добавил Федоров.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказывал, что украинцы сбивали перехватчиками иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать.

