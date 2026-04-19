Под конец недели украинцев ждет 15-градусное тепло, дожди - лишь в нескольких областях

Умеренные дожди пройдут сегодня на юго-востоке страны.

В воскресенье, 19 апреля, в Украине ожидается довольно теплая погода. В большинстве областей воздух прогреется до +13°...+15°, только на северо-востоке будет на пару градусов свежее. Дожди ожидаются в юго-восточных областях, а на остальной территории - сухо с переменной облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня ожидается +13°...+15°, переменная облачность, без осадков.

На севере Украины столбики термометров покажут +11°...+13° в Черниговской и Сумской областях, а на Киевщине и Житомирщине воздух прогреется до +14°...+15°. Без осадков.

На востоке страны сухо будет в Харьковской области, где ожидается +11°...+13°. В Донецкой и Луганской будет чуть теплеет - до +16°, но тут пройдут дожди.

В центральной части Украины 19 апреля ожидается преимущественно сухая погода с весенними +13°...+15°. Только на Днепропетровщине пройдут умеренные дожди.

Жителей южной части ждет теплая, но ветреная погода с температурой +14°...+16°. Тут пройдут дожди, в Одесской и Николаевской областях вероятность осадков ниже.

19 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

19 апреля - преподобного Иоанна Печерника. По приметам, если день ветреный, то будет плохой урожай, а если утром туман, то до конца апреля будет сухо.

Вас также могут заинтересовать новости: