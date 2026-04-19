Как РФ готовит массированные атаки и почему ПВО не сбивает 100% целей: разъяснение эксперта

Нарожный утверждает, что в ближайшие несколько дней масштабных атак по Украине точно не будет.

Подготовка, которую РФ осуществляет для проведения массированных атак по Украине, является довольно сложным процессом. Это касается как ударов "Шахедами", так и ракетных обстрелов.

Как пояснил в интервью OBOZ.UA военный эксперт Павел Нарожный, когда РФ запускает по Украине 700 "Шахедов", это делается как минимум с 3-5 площадок. Такие дроны довольно большие – примерно три метра в высоту – а боевая часть весит минимум 50 кг. Беспилотники нужно доставить к точке запуска, заправить топливом, подготовить к полету. И сделать это сразу с несколькими сотнями БПЛА довольно непросто, говорит эксперт.

В случае с ракетами процесс еще сложнее.

Видео дня

"Если речь идет о баллистических ракетах, которые запускаются с земли, – это относительно просто. А если мы говорим о запуске с самолетов, например, о Х-101, это означает, что они поднимают свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС или Ту-160, которые нужно подготовить к полету. Итак, запуск 20-30 крылатых ракет – это очень сложный логистический процесс", – добавил Нарожный.

Учитывая это, эксперт утверждает, что в ближайшие несколько дней масштабных атак по Украине точно не будет. Однако враг вполне может запускать 150-200 ударных дронов.

Говоря о тактике российских обстрелов, Нарожный отметил, что враг постоянно пытается сделать так, чтобы следующая атака отличалась от предыдущей.

В то же время ему трудно объяснить, почему РФ прибегла к атакам баллистическими ракетами в несколько волн.

"Возможно, они надеялись, что первую волну сбивают наши Patriot, а вторую волну они уже пройдут, потому что мы не успеем перезагрузить или не успеем подвезти ракеты. Что касается разведки боем, то довольно часто бывает так, что за несколько дней до широкомасштабной атаки они прощупывают, летают, предпринимают попытки атаковать, чтобы понять, есть ли там защита, какие именно средства используются, есть ли там средства РЭБ, работают ли они и т. д.", – рассказал эксперт.

Нарожный о работе украинской ПВО

По словам военного эксперта, достичь 100% сбития вражеских целей практически нереально. Он пояснил, что чаще всего враг применяет дроны. Только во время прошлого массированного удара Силы обороны сбили 659 БПЛА.

"Дроны сбиваются различными средствами. Речь идет и о мобильных огневых группах, и о легкой авиации, легкомоторных самолетах, о вертолетах, о дронах-перехватчиках и т. д. Тактика врага всегда заключается в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. То есть, грубо говоря, если есть определенный участок, на котором стоит наша группа со 100 дронами-перехватчиками, а летит 110 "Шахедов", то последние 10 они никак не собьют, потому что нечем сбивать", – отметил Нарожный.

Также цели противника можно сбивать с помощью ЗРК, однако даже при наличии достаточного количества ракет эти комплексы могут не успевать перезаряжаться.

"И последний момент – даже если взять самое технологичное, самое сложное оружие – Patriot – то даже оно не дает стопроцентной гарантии сбития. Поэтому, пока существует Россия, пока у них есть возможность производить эти ракеты, они будут ими стрелять, и какая-то часть этих ракет, к сожалению, будет долетать до целей", – резюмировал эксперт.

Атаки РФ по Украине

На днях частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед". Вражеский дрон летел со скоростью 400 километров в час, рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, сейчас на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО.

Для подготовки ударов по украинским городам враг использовал и так называемое "пасхальное перемирие". Аналитики ISW утверждают, что оккупанты накопили беспилотники и ракеты для проведения большой серии ударов по Украине в выбранный ими момент, и прекращение огня на Пасху непропорционально пошло на пользу России.

Стоит отметить, что в ночь на 16 апреля россияне массированно атаковали ряд городов – в частности, Днепр и Киев. Среди погибших был ребенок.

