Сколько будут стоить 100 долларов до 26 апреля: свежий прогноз банкира

Банкир также озвучил условие, при котором не будет существенных изменений.

Курс доллара в Украине до 26 апреля будет оставаться в пределах прогнозируемой динамики. При этом евро будет чувствителен к ситуации в мире.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что если статус-кво в Украине и мире сохранится, то существенных изменений в курсе валют не произойдет.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 26 апреля будет находиться в пределах 43,5-44,25 грн/долл. на межбанке и 43,5-44,5 грн/долл. на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4350-4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43500-44500 гривень.

Кроме того, он указал, что курс евро в этот период будет находиться в пределах 49,5-52 грн/евро на межбанке и 50,5-52 грн/евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях до 26 апреля будут стоить в Украине 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500-52000 гривень.

Курс валют в Украине - прогноз банкира на апрель

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что апрель, вероятно, станет месяцем, который будет иметь значение не только для второго квартала, но и для общей финансовой картины всего года.

По его мнению, в течение апреля курсы валют в Украине будут находиться в пределах: курс доллара – 43,75–44,50 грн/долл., а курс евро – 49,5–52 грн/евро.

