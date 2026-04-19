Куда в Украине делись ласточки и почему нельзя разрушать их гнезда: объяснение орнитолога

В СМИ все чаще появляются сообщения о том, что ласточки в Украине якобы исчезли. Орнитолог Виталий Грищенко рассказал УНИАН, почему может создаваться такое впечатление, где зимуют эти птицы и правда ли, что они могут предсказывать погоду.

Действительно ли ласточки исчезли и почему?

Орнитолог отметил, что точно оценить, насколько уменьшилась численность ласточек, сложно, ведь в Украине нет системной долгосрочной программы мониторинга даже для распространенных видов птиц. Поэтому иногда речь может идти не о реальном сокращении популяции, а о ее перераспределении между различными территориями.

В Украине наиболее распространены три вида ласточек: деревенская, городская и береговая. Их названия связаны не столько с местом обитания, сколько с особенностями гнездования, говорит Грищенко.

"Например, деревенская ласточка традиционно строит гнезда на деревянных сооружениях – под крышами и навесами. Вот там, где есть всевозможные сараи, конюшни и т. п. У нее гнездо в виде такой чашечки, открытой сверху, которую ласточка "лепит" из грязи, которую комочками приносит в клюве. А городская ласточка устраивает гнезда так же, но на различных каменных и бетонных зданиях. Береговая ласточка – вообще роет норы в различных обрывах. У рек можно увидеть такие изрытые норами берега – вот они в тех норах и живут", – рассказал орнитолог.

Поэтому ученый подчеркнул, что именно из-за ограниченной возможности гнездования птиц в привычных для них условиях может создаваться впечатление, что их стало меньше в том или ином регионе. Так, например, для городских ласточек процесс строительства гнезд усложняется, ведь сложнее найти доступ к влаге. В то же время этому не способствует современная городская застройка – сложнее найти место для крепления.

Почему ласточки строят гнезда на домах?

Орнитолог объяснил, что именно из-за материала, который эта птица выбирает для строительства – глины, ила, земли, – они ищут для него такое место, где оно не разрушится от дождя. Поэтому чаще всего удобным местом становятся защищенные крыши или навесы.

Где зимуют ласточки? Вернулись ли они уже в Украину?

"Они улетают далеко, аж в Африку. Они ловят насекомых, которые летают в воздухе, поэтому, соответственно, им нужна теплая погода, иначе для них нет пищи", – ответил Грищенко.

"Раньше всех возвращается деревенская ласточка, и они уже появились у нас. Похолодание сейчас им, конечно, не добавило радости, потому что насекомых стало гораздо меньше, но первую ласточку я в этом году видел возле Канева 7 апреля. То есть они уже есть. Городские и береговые ласточки прилетают чуть позже, где-то во второй половине апреля", – рассказал ученый.

Почему нельзя разрушать гнездо ласточки? Ласточки живут всю жизнь в одном гнезде?

"Нет, они не могут жить в одном гнезде всю жизнь, потому что это же не каменное здание или даже дупло. Такие гнезда разрушаются довольно легко. Они каждый год строят новые гнезда и иногда могут использовать те, что были в предыдущем году, просто их как-то отремонтировав, так сказать", - отметил орнитолог.

Также он рассказал, что иногда старые гнезда ласточек занимают другие птицы – например, воробьи или горихвостки. В таких случаях им проще построить новое гнездо рядом, чем вступать в конкуренцию.

Что касается запрета на разрушение гнезда, Грищенко отметил, что это происходит из народных верований, в которых ласточка считалась "особой" птицей, приносящей весну, как и аисты. Поэтому портить их гнезда – все равно что навлечь на себя или на свой дом беду.

Сколько лет живут ласточки? Считаются ли они моногамными птицами?

"По крайней мере, 10–15 лет, здесь, как кому повезет. В среднем где-то так", – ответил орнитолог.

Что касается создания пары, эти птицы считаются в определенной степени моногамными, говорит Грищенко. Однако это касается одного сезона размножения, когда пара может вывести один или два выводка – в зависимости от условий и наличия пищи.

В новом же сезоне пары формируются заново. То есть постоянного "пожизненного" партнерства между ними, как правило, нет.

Как ласточки предсказывают погоду? Почему ласточки летают низко перед пасмурной погодой?

"Это как раз более или менее реальное наблюдение. Не всегда оно оправдывается, но это вполне реально. Дело в том, что когда надвигается непогода, особенно похолодание, насекомые летают ниже, ближе к земле прижимаются. Соответственно, ласточки, охотясь на насекомых, тоже опускаются ниже. Когда похолодает достаточно сильно, то они могут и буквально с растений снимать насекомых, то есть прижиматься к земле почти", – рассказал ученый.

Когда же наступает теплая погода, теплый воздух поднимается вверх, и насекомые начинают летать на большей высоте. Соответственно, поднимаются и ласточки. В определенном смысле поведение насекомых даже может "подсказывать" смену погоды.

справка Виталий Грищенко Кандидат биологический наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Получил образование с отличием на кафедре зоологии позвоночных Киевского университета имени Т. Г. Шевченко (1985). Работал на кафедре зоологии КНУ. Кандидат биологических наук (1994, тема: "Фенологические закономерности осенней миграции птиц на территории Украины"), старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе заповедника, который с 2010 года входит в Институт биологии КНУ имени Тараса Шевченко.

