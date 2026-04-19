Война в Иране может возобновиться, Трамп созвал чиновников на совещание, – Axios

Перемирие между Вашингтоном и Тегераном заканчивается через три дня.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп созвал совещание чиновников в Ситуационной комнате Белого дома для обсуждения ситуации с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Неназванный чиновник США отметил, что если в ближайшее время не произойдет прорыва, война на Ближнем Востоке может возобновиться в ближайшие дни.

Собеседник издания рассказал, что на заседании в Белом доме присутствовали вице-президент Венс, который, как ожидается, примет участие в следующем раунде переговоров с Ираном, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Видео дня

К встрече также присоединились специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Ратлифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Перемирие между Вашингтоном и Тегераном заканчивается через три дня, в то же время вокруг Ормузского пролива разразился новый кризис. Дата новой встречи американских и иранских переговорщиков до сих пор не определена.

Издание отмечает, что новое заявление Ирана о закрытии пролива, а также многочисленные атаки на корабли в Ормузском проливе произошли менее чем через 24 часа после того, как Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны может быть заключено в течение одного-двух дней.

Ближний Восток – вы могли это пропустить

WSJ сообщает, что военные Соединенных Штатов Америки готовятся к высадке на танкеры, связанные с Ираном. Также возможно задержание таких судов в международных водах, что будет означать расширение военно-морских операций США за пределы Ближнего Востока.

Ранее СМИ писали, что Иран начал обстреливать суда, проходившие Ормузский пролив. Произошло это вскоре после заявления Тегерана об усилении военного контроля над важным логистическим путем.

Вас также могут заинтересовать новости: