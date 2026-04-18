Православный праздник сегодня также называют Фомино воскресенье, а в народе отмечают Красную горку.

19 апреля - первое воскресенье после Пасхи, известное как Фомино воскресенье, или Антипасха. В народной традиции дата получила название Проводы или Гробки. Рассказываем об обычаях, приметах и запретах дня, а также о том, какой церковный праздник сегодня приходится по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня

Первое воскресенье после Пасхи в церковной традиции называют Антипасхой (и в новом, и в старом календаре).

Это название означает не "против" Пасхи, а "вместо" или "взамен", подчеркивая, что этот день является продолжением пасхальной радости и повторением торжества Воскресения Христова. При этом сама Пасха по церковному уставу празднуется 40 дней - до праздника Вознесение Господне.

Также этот день называют Фомино воскресенье, названное так в честь апостола Фомы. Согласно преданию, он не присутствовал при явлении воскресшего Христа, а когда пришел, то усомнился в Его воскресении. И тогда Иисус явился ему, показал раны и позволил прикоснуться к ним, после чего Фома уверовал.

Какой праздник сегодня церковный отмечают по новому календарю:

вспоминают преподобного Иоанна Ветхопещерника;

мучеников Феону, Христофора и Антонина;

священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидийской;

святителя Трифона, патриарха Константинопольского,

а также преподобного Никифора, игумена.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Православный праздник 19 апреля по юлианскому календарю - день памяти святителя Мефодия, архиепископа Моравского. О том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой, мы рассказывали ранее.

Традиции дня, что можно и что нельзя делать сегодня

Антипасха (Фомино воскресенье) считается продолжением Пасхи и ее "восьмым днем". Он символизирует обновление и духовное продолжение пасхальной радости.

В этот день верующие посещают богослужение, молятся в храме и поминают усопших. В некоторых регионах Украины проходят Проводы (Гробки), когда поминают умерших родственников. Люди приходят на кладбища, приносят пасхальные угощения, раздают их другим и просят помолиться за упокой душ близких.

Начиная с Антипасхи, снимаются многие праздничные ограничения, и этот период считается благоприятным для начала новых дел, поездок и финансовых начинаний. Также день связывали с добрыми делами - помощь нуждающимся людям и животным, в особенности бездомным, принесет достаток и удачу в дом.

В народе праздник называют Красная горка. В старину молодежь устраивала гуляния, песни и хороводы, а после окончания поста вновь проводили свадьбы и сватовство. За столом собирались семьи, накрывали щедрые угощения без строгих ограничений - чем богаче стол, тем удачнее, по поверью, будет год.

В день Антипасхи советуют избегать ссор, скандалов, ругани и сквернословия. Важно сохранять спокойствие, не обижать близких и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Во время посещения кладбищ священники призывают не оставлять еду на могилах, а раздавать их как милостыню. Также просят не нести искусственные цветы на могилки, чтобы не засорять пластиком окружающую среду, а по возможности посадить живые.

Считается, что в Фомино воскресенье нельзя предаваться унынию и плохим мыслям, поскольку им приписывают особую силу. Также не рекомендуется давать деньги в долг и вступать в конфликты, чтобы не привлечь в жизнь трудности.

По народным поверьям, в этот день нежелательно злоупотреблять алкоголем, завидовать, сплетничать и совершать недобрые поступки. Отдельные ограничения касаются быта и традиций: не советуют заниматься тяжелой физической работой, грязными делами, уборкой и рукоделием.

Народные приметы о погоде 19 апреля

По погоде 19 апреля можно судить о том, какими будут весна и лето:

если в этот день тепло - конец мая окажется холодным, а если прохладно - лето будет тёплым;

хмурый и дождливый день - к сухому и солнечному июню;

если береза уже распустилась, а ольха только начинает - лето будет жарким;

вороны собрались в стаи - к похолоданию.

По закату солнца также можно сделать вывод о погоде: золотистый, спокойный закат означает, что в ближайшие дни будет тепло.

