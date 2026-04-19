После перестрелки в Киеве хочу напомнить о правилах поведения в такой ситуации.

Прежде всего, сдержите свое любопытство – не нужно идти проверять, что же там происходит. Услышали выстрелы или звуки, похожие на них, – сразу реагируйте. Пригнитесь или лягте и ищите укрытие. Больше шансов у того, кто не "понял", а у того, кто быстрее среагировал.

Что такое "надежное укрытие"? Это – бетонные или кирпичные стены, земляные насыпи, большие деревья. Ненадежное (только прикрытие) – это стекло, витрины, гипсокартон, тонкие перегородки, фанерные двери, мебель… Если есть выбор, старайтесь спрятаться за тем, что может остановить пулю, а не просто вас прикрыть.

Если есть возможность, покиньте место угрозы. Двигайтесь в сторону, противоположную звукам стрельбы, короткими рывками. Избегайте открытых площадей, скоплений людей, не пользуйтесь лифтами.

Если убежать невозможно, – прячьтесь, но правильно. Займите в укрытии положение сидя или лежа; минимум движений, выключите звук в телефоне, не разговаривайте; не выглядывайте без необходимости из укрытия.

Если вы в помещении, закройтесь, забаррикадируйтесь, заблокируйте дверь мебелью, тяжелыми предметами; выключите свет; отойдите от дверей, окон. Лягте или сядьте низко не на прямой линии входа.

Если вы на улице, немедленно найдите укрытие. Если его нет, – лягте на землю, на пол. Не бегите долго по открытому пространству. Перемещайтесь только короткими перебежками.

Если рядом толпа, не бегите против движения (это увеличивает риск падения). Двигайтесь по течению, но ищите возможность выйти из потока, защищайте грудную клетку (руки скрестите перед собой). Избегайте "узких мест" (входы, лестницы).

Если рядом дети: возьмите за руку или прижмите к себе. Давайте короткие четкие команды: "Ложись", "Тихо", "За мной". Дети копируют поведение, – ваше спокойствие критически важно.

Если есть раненые, сначала оцените безопасность: вы не поможете, если сами находитесь под угрозой.

Когда прибывают силовые структуры, не бегите к ним. Поднимите руки или держите их на виду. Не делайте резких движений. Четко выполняйте команды. Не вступайте в дискуссию с силовиками.

После того, как угроза миновала, медленно покиньте место происшествия, избегая скопления людей. Свяжитесь с близкими кратко: "Я в безопасности". Не распространяйте непроверенную информацию.

Чего точно нельзя делать:

Не снимайте видео.

Не возвращайтесь за вещами.

Не "смотрите, что происходит".

Не игнорируйте команды полиции.

Логика действий в этой ситуации: "тихо – низко – укрытие". Вы не должны "контролировать ситуацию". Ваша задача – контролировать себя.

Елена Нагорная, военный психолог