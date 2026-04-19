'Просто разбежались': Клименко поручил провести расследование действий полицейских во время теракта

Результаты и выводы служебного расследования будут обнародованы Национальной полицией.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Ивану Выгивскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

""Служить и защищать" – не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно – в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей", – прокомментировал ситуацию Клименко.

Министр добавил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией.

В соцсетях появилась информация о том, что полицейские просто разбежались, услышав первые выстрелы террориста.

Теракт в Киеве: что известно

Вечером 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в один из супермаркетов, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы. В СМИ писали, что переговоры с преступником длились около 40 минут. В итоге его ликвидировали.

Дело квалифицировали как теракт. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Зеленский добавил, что у следствия есть несколько версий произошедшего.

В настоящее время известно, что в результате теракта погибли 6 человек.

