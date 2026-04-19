Умерла одна из самых знаменитых актрис Франции

Умерла одна из самых знаменитых и титулованных актрис Франции Натали Бай. Ей было 77 лет.

О смерти актрисы сообщили французские СМИ со ссылкой на заявление семьи. Семья Бай сообщила, что актриса умерла у себя дома в Париже, добавив, что у нее была диагностирована деменция деменция с тельцами Леви.

"Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, улыбками и скромностью она сопровождала последние десятилетия французского кинематографа... Актриса, с которой мы любили, мечтали, росли", - прокомментировал смерть актрисы в X президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув ее исключительное значение для национальной культуры.

Коллеги и друзья вспоминают Бай как актрису редкой искренности и природной харизмы.

Кто такая Натали Бай

Натали Бай родилась в 1948 году в Нормандии. В школе ей было трудно учиться из-за дислексии. В 14 лет она оставила школу и поехала в Монако учиться танцам в балетной школе.

Ее актерский прорыв произошел в 1970-е годы благодаря сотрудничеству с мастерами французского кинематографа, такими как Франсуа Трюффо, Морис Пиала, Клод Соте и Жан-Люк Годар.

Актриса четырежды удостаивалась престижной французской кинопремии "Сезар": дважды как лучшая актриса второго плана (в 1981 и 1982 году) и дважды как лучшая актриса (в 1983 году и 2006 году).

В 1999 году она получила приз Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Зрителю она запомнилась ролью матери героя Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" режиссера Стивена Спилберга. Одну из последних ролей Бай сыграла в фильме "Аббатство Даунтон 2" в 2022 году..

Личная жизнь

У нее были отношения с легендой французской музыки Джонни Холлидеем. Они были вместе 5 лет. Их дочь Лора Смет также стала известной актрисой.

