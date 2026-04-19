Зарицкая похудела и показала пресс: как изменилась солистка KAZKA (фото)

Артистка поразила своим результатом.

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась результатами похудения.

В stories в Instagram она выложила несколько кадров, на которых показала, как выглядит сейчас, и продемонстрировала процесс тренировок.

"Тот момент, когда тебе начинает нравиться отражение в зеркале; нет ничего приятнее, чем видеть результаты своего труда", – отметила певица.

На другом кадре она показала, как работает для того, чтобы так выглядеть, – проводит тренировки на свежем воздухе.

"Работа, работа, работа", – подписала она фотографии с тренировки.

Подписчики оценили результат и похвалили усердие певицы.

Отметим, артистка ранее рассказывала, что уже несколько лет занимается спортом, но не могла добиться желаемого результата. Все – из-за любви к вкусностям.

"Если бы я правильно питалась, то уже давно бы похудела так, как мечтаю. Но очень люблю вкусности. Я не считаю калории, это, пожалуй, моя главная проблема. Зато смотрю, сколько их трачу. Если за одну тренировку сжигаю 700–800 калорий – могу себе позволить что-то вкусное", – рассказала Александра Зарицкая.

Но, похоже, на этот раз ей удалось побороть любовь к вкусному и стремительно идти к цели. До этого она заявляла, что не хочет придерживаться модных диет, а стремится достичь результатов только с помощью спортивных упражнений.

Как ранее писал УНИАН, солистка группы KAZKA впервые за долгое время появилась на публике с бойфрендом.

Вас также могут заинтересовать новости: