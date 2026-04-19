Одна из самых жутких рыб океана эволюционировала неожиданным образом, – ученые

Эволюция удильщиков связана с переходом к жизни в разных глубинах океана.

Ученые проследили эволюцию "удочки" у удильщиков (anglerfish) и выяснили, что их знаменитый светящийся придаток прошёл несколько этапов усложнения на протяжении десятков миллионов лет.

Согласно исследованию, опубликованному в научной работе и описанному The New York Times, первый вариант "приманки" у предков современных удильщиков появился около 72 млн лет назад и изначально был исключительно механическим – без света и химических сигналов.

Позже, примерно 34–23 млн лет назад, у глубоководных видов появились биолюминесцентные приманки, что совпало с резким ростом разнообразия этих рыб. Ученые связывают это с тем, что световые сигналы начали использоваться не только для охоты, но и для привлечения партнёров.

Отдельные группы удильщиков эволюционировали в разных направлениях: около 49 млн лет назад у удильщиков появились химические способы приманки добычи; примерно 5 млн лет назад аналогичные механизмы независимо возникли у бородавчатой рыбы-лягушки.

Исследователи отмечают, что "удочка" у этих рыб – это модифицированный луч спинного плавника, который со временем превратился в сложный инструмент охоты и коммуникации.

Как объясняет один из авторов работы - биолог Алекс Майл – эволюция удильщиков связана с переходом к жизни в разных глубинах океана и изменением условий видимости, где свет стал ключевым сигналом для выживания.

Учёные подчёркивают, что разнообразие форм приманок у удильщиков отражает адаптацию к разным экологическим нишам – от коралловых рифов до глубин океана, где биолюминесценция становится основным способом взаимодействия между жертвой и хищником.

Океанические находки

