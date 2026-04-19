Россияне резко активизировались на фронте: эксперт оценил ситуацию на поле боя

В частности, Снегирёв прокомментировал активизацию действий оккупантов в Сумской и Харьковской областях.

Российские оккупационные войска резко активизировались сразу на нескольких направлениях фронта и перебрасывают оперативные резервы. Приоритетом для врага остается захват Донецкой области, где сосредоточены его основные усилия.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДOM военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, оккупационная армия РФ перераспределяет силы именно на Донецкое направление.

В то же время переброска наиболее подготовленных российских подразделений, включая морскую пехоту, на другие участки фронта – в частности, на Запорожское направление – свидетельствует о том, что РФ столкнулась с нехваткой боеспособных резервов, говорит Снегирев.

"В район Гуляйполя и Степногорска переброшены подразделения 120-й дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. То есть Россия вынуждена задействовать наиболее подготовленные и элитные части, включая морскую пехоту, что само по себе нетипично для подобных задач. Важно понимать, что морская пехота – это не профильный инструмент для таких задач, как затяжные штурмовые действия на суше", – пояснил эксперт.

Отдельно Снегирев обратил внимание на активизацию противника на Сумском и Харьковском направлениях. По его мнению, речь идет о попытке оттянуть украинские ресурсы от стратегического направления – Донецкой области.

"Создается искусственная видимость активности сразу на нескольких участках фронта – с информационными, политическими и военными целями. Также отмечается активизация на Харьковском направлении – в районе Волчанских хуторов, а также в направлении Купянска. В результате складывается ситуация, при которой фактически вся линия фронта находится в состоянии повышенной динамики и напряжения", – продолжил он.

Однако, несмотря на все усилия, враг не может реализовать свои стратегические силы. Зато украинские защитники продолжают действовать в формате активной обороны и кое-где переходят к контрнаступательным действиям, отметил Снегирев.

"Ярким подтверждением является ситуация на Александровском направлении, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где продолжается продвижение украинских подразделений. Уже под устойчивый контроль Сил обороны перешло 12 населенных пунктов, что является значимым оперативным успехом. Это серьезные достижения, которые фактически сводят на нет усилия Российской Федерации по реализации своего сценария окончания войны, включая попытки навязать так называемый обмен территориями", – резюмировал эксперт.

Война в Украине – ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 18 апреля на фронте было зафиксировано 135 боевых столкновений с противником. Наиболее активен враг был на Покровском направлении, где совершил 23 атаки. Еще 17 штурмов оккупанты провели на Константиновском направлении.

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец заявил об ухудшении ситуации в Славянске и Краматорске Донецкой области. В частности, враг усилил атаки авиабомбами.

