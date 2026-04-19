Курс валют в обменниках Украины сегодня: курс доллара и евро 19 апреля

За прошедшую неделю курс валют значительно изменился. Гривня существенно подешевела как по отношению к доллару, так и к евро.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 19 апреля, в большинстве обменников и работающих касс банков будет находиться в пределах: прием - 43,50-43,85 грн. и продажа - 44,00-44,40 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 51,10-51,85 грн. и продажа - 52,15-52,60 грн.

По его словам, некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач курсы валют могут скорректировать на 10−15 копеек.

"На фоне ситуативного взлета котировок на межбанке как по доллару, так и по евро – в эти выходные владельцы большинства обменников хотя и проработают в формате "с оборота", но расширят спред по доллару в пределах 20−35 копеек и по евро в пределах 20−60 копеек. Оптовые обменники будут выставлять спред по обеим валютам в пределах 15−20 копеек, но периодически менять в течении дня свои ценники в зависимости от поведения доллара евро на международных рынках", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,77 гривни за один евро. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля – 51,42 грн/евро).

