Лучший MacBook на любой бюджет в 2026 году: какой выбрать и не переплатить

Эксперты советуют ориентироваться на задачи: для базовой работы хватит Neo, а для профессиональных проектов лучше сразу брать Pro.

Выбрать подходящий MacBook в 2026 году стало сложнее: линейка Apple выросла, а разница между моделями – не всегда очевидна. От бюджетных MacBook Air до премиальных MacBook Pro – у каждой категории есть свой идеальный вариант в зависимости от задач и бюджета.

Эксперты BGR назвали лучшие модели MacBook для покупки в 2026 году. Рейтинг основан на отзывах СМИ, оценках покупателей и общем пользовательском опыте.

Лучший бюджетный MacBook – MacBook Neo

Это новая категория ноутбуков Apple: максимально упрощенное устройство для повседневных задач: браузера, учебы и просмотра контента. При этом у него премиальный дизайн, отличная клавиатура, хороший дисплей и батарея. Его главная идея – снизить порог входа в экосистему macOS. Стоимость Neo стартует от $599 (или $499 для студентов).

Эксперты подчеркивают, что такой вариант подойдет далеко не всем – если планируется хоть какая-то нагрузка выше минимальной, он быстро упрется в свои ограничения.

Лучший MacBook для большинства – MacBook Air (M5)

Далее идет MacBook Air (М5) – и именно его называют лучшим выбором для большинства пользователей. В материале объясняется, что Air давно перестал быть "компромиссным" устройством: современные версии с чипами Apple Silicon спокойно справляются не только с офисными задачами, но и с обработкой фото, видеомонтажом и многозадачностью.

"Это тот случай, когда покупатель получает максимум производительности, автономности и удобства без переплаты за функции Pro моделей, которые могут так и не понадобиться", – говорится в материале.

При этом эксперты делает важное уточнение: несмотря на универсальность, MacBook Air уже нельзя считать совсем бюджетным вариантом. В этом году Apple повысила стартовые цены на линейку MacBook Air M5, которая теперь стартует от $1099.

Лучший MacBook до $2000 – MacBook Pro (14-дюймовый, M5)

Следующая категория – MacBook Pro. Здесь подход максимально прямой: если работа связана с видео, разработкой, 3D или другими "тяжелыми" задачами, альтернативы Pro на М5 практически нет.

Эти ноутбуки отличаются не только более мощными чипами, но и системой охлаждения, которая позволяет долго держать высокую производительность без просадок. Эксперты подчеркивают, что именно стабильность под нагрузкой –ключевое отличие Pro от Air, а не просто "больше мощности на бумаге".

Лучший MacBook, который можно купить – MacBook M5 Max

Отдельно в материале говорится о топовых конфигурациях MacBook Pro. Это уже решения для профессионалов, которым действительно нужен самый максимум: монтаж в высоком разрешении, сложные вычисления и работа с большими массивами данных.

Такие модели стоят заметно дороже (от $3600 за 14-дюймовую версию) и эксперты прямо предупреждают – покупать их "на всякий случай" не имеет смысла, если нет четкого понимания, зачем нужна эта мощность.

Таким образом, выбор MacBook в 2026 году стал не вопросом "какой лучше", а "какой подходит именно вам". Для базовых задач достаточно MacBook Neo, для большинства людей оптимален MacBook Air, а Pro оправданы только тогда, когда ноутбук используется как рабочий инструмент под серьезную нагрузку.

Напомним, в марте Apple выпустила бюджетный MacBook Neo с процессором от iPhone за 599 долларов. Журналисты считают, что ни один Windows-ноутбук за аналогичную цену не может конкурировать с Neo.

