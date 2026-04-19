Японские ученые обнаружили скрытый вулкан на дне Тихого океана возрастом 3 миллиона лет

Японские ученые обнаружили на дне Тихого океана подводный вулкан, возраст которого оценивается примерно в 3 миллиона лет. Этот объект расположен в древней части Тихоокеанской плиты недалеко от острова Минамитори, пишет Daily Galaxy.

В своем исследовании ученые отметили, что этот подводный вулкан относится к редкому типу вулканической деятельности, известному как "вулканизм типа petit-spot". Эти образования считаются необычными, поскольку они формируются в результате изгибающих нагрузок, а не прямых тектонических столкновений.

Вулкан был обнаружен в отдаленном районе западной части Тихого океана, недалеко от самой восточной точки Японии. Его идентификация была основана на сочетании картографирования морского дна и пилотируемых глубоководных исследований.

Ученые рассказали, что для изучения вулкана они использовали пилотируемый подводный аппарат "Шинкай 6500", который способен погружаться на глубину до 6500 метров. Этот аппарат позволил провести непосредственный осмотр места и собрать образцы породы из предполагаемого образования.

"Мы изначально заподозрили наличие небольшого вулкана после изучения батиметрических данных, собранных Береговой охраной Японии", - поделились исследователи.

Образцы, извлеченные во время погружений, подтвердили наличие вулканического материала, что подтвердило интерпретацию, согласно которой структура представляла собой подводный вулкан, встроенный в океаническую плиту.

Ученые рассказали, что вулканы типа "petit-spot" – это молодые небольшие вулканы, возникающие вдоль трещин у основания тектонических плит. Эти трещины напрямую связаны с механической деформацией Тихоокеанской плиты по мере ее погружения в мантию.

Магма, лежащая в основе этих извержений, поступает из астеносферы – верхнего слоя мантии Земли. Ученые утверждают, что эта зона играет важную роль в перемещении тектонических плит и поставляет материал, питающий вулканы типа "petit-spot".

"Открытие этого нового вулкана дает нам захватывающую возможность для дальнейшего изучения этого района и, надеюсь, обнаружения других вулканов типа "petit-spot", - заявил доктор Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии при Университете Тохоку.

Как сформировался самый активный вулкан Европы

Ранее ученые из Лозаннского университета в сотрудничестве с Анной Розой Корсаро, исследовательницей из Национального института геофизики и вулканологии в Катании, провели исследование, которое призвано раскрыть больше информации о том, как сформировался вулкан Этна.

Исследователи заявили, что Этна, вероятнее всего, не был образован в результате одного из трех основных механизмов, которые формируют вулканы. Этот вулкан расположен недалеко от зоны субдукции, а его химический состав напоминает состав вулканов горячих точек, хотя поблизости нет никаких горячих точек.

Сицилийский вулкан, возможно, относится к малоизвестной четвертой категории вулканов: так называемым вулканам "petit-spot", впервые описанным в 2006 году японскими геологами. Эти крошечные подводные вулканы являются убедительным доказательством существования магматических карманов в верхней части мантии Земли.

