В Северном море обнаружили идеально сохранившийся якорь возрастом 2000 лет: в чем его секрет

Этот якорь является чрезвычайно редким историческим артефактом.

В Северном море обнаружили 2000-летний якорь, который был скрыт под слоями песка. Он сохранился гораздо лучше, чем большинство подобных предметов, ведь был защищен от течений и кислорода, которые в основном ускоряют процесс разрушения. Об этом пишет Daily Galaxy.

Якорь был найден у побережья Великобритании во время исследования морского дна. По информации Arkeonews, артефакт изготовлен из дерева и железа - сочетания материалов, которые обычно быстро разрушаются под водой.

Однако толстые слои песка помогли защитить якорь от разрушения. Также низкий уровень кислорода сыграл ключевую роль в замедлении процесса разрушения.

"Все указывает на то, что это римский якорь возрастом почти 2000 лет, что является чрезвычайно редким историческим артефактом. Если эта дата подтвердится, трудно переоценить его значение - мы знаем лишь о трех довикинских якорях из североевропейских вод за пределами Средиземноморского региона, и только два из них действительно сохранились", - сказал Брендон Мейсон, морской археолог из организации "Maritime Archaeology".

Сама конструкция довольно проста, но эффективна. Железные детали добавляли вес, а деревянная конструкция держала все вместе, демонстрируя, насколько практичной могла быть римская инженерия.

Откуда взялся этот якорь?

Якорь, вероятно, принадлежал кораблю, который занимался торговлей. В репортаже BBC Newsround говорится, что суда в этом районе перевозили такие товары, как металл и керамика, через Северное море.

Это говорит о том, что эти воды не были изолированными или малоиспользуемыми. Суда курсировали между регионами задолго до появления современных морских путей.

"Мы считаем, что эта находка может быть самым древним и одним из крупнейших сохранившихся экземпляров, что дает нам убедительные доказательства невероятной активности, которая, по-видимому, царила в этих водах в римские времена, но о которой мы знаем относительно мало. Это абсолютная честь - поднять якорь на поверхность и поделиться его историей не только с жителями Восточной Англии, но и с людьми по всему миру", - добавил Брендон Мейсон.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее у Гибралтара нашли более 100 затонувших кораблей разных эпох. На сегодняшний день ученые и их коллеги из Университета Гранады изучили 34 из этих затонувших судов.

Также сообщалось, что на глубине более 9 тысяч метров ученые обнаружили морское существо, которое невозможно идентифицировать. Отмечается, что этот призрачный белый организм похож на полупрозрачного морского улитка или голожаберника.

