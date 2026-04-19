В Северном море обнаружили идеально сохранившийся якорь возрастом 2000 лет: в чем его секрет

В Северном море обнаружили 2000-летний якорь, который был скрыт под слоями песка. Он сохранился гораздо лучше, чем большинство подобных предметов, ведь был защищен от течений и кислорода, которые в основном ускоряют процесс разрушения. Об этом пишет Daily Galaxy.
Якорь был найден у побережья Великобритании во время исследования морского дна. По информации Arkeonews, артефакт изготовлен из дерева и железа - сочетания материалов, которые обычно быстро разрушаются под водой.
Однако толстые слои песка помогли защитить якорь от разрушения. Также низкий уровень кислорода сыграл ключевую роль в замедлении процесса разрушения.
"Все указывает на то, что это римский якорь возрастом почти 2000 лет, что является чрезвычайно редким историческим артефактом. Если эта дата подтвердится, трудно переоценить его значение - мы знаем лишь о трех довикинских якорях из североевропейских вод за пределами Средиземноморского региона, и только два из них действительно сохранились", - сказал Брендон Мейсон, морской археолог из организации "Maritime Archaeology".
Сама конструкция довольно проста, но эффективна. Железные детали добавляли вес, а деревянная конструкция держала все вместе, демонстрируя, насколько практичной могла быть римская инженерия.
Откуда взялся этот якорь?
Якорь, вероятно, принадлежал кораблю, который занимался торговлей. В репортаже BBC Newsround говорится, что суда в этом районе перевозили такие товары, как металл и керамика, через Северное море.
Это говорит о том, что эти воды не были изолированными или малоиспользуемыми. Суда курсировали между регионами задолго до появления современных морских путей.
"Мы считаем, что эта находка может быть самым древним и одним из крупнейших сохранившихся экземпляров, что дает нам убедительные доказательства невероятной активности, которая, по-видимому, царила в этих водах в римские времена, но о которой мы знаем относительно мало. Это абсолютная честь - поднять якорь на поверхность и поделиться его историей не только с жителями Восточной Англии, но и с людьми по всему миру", - добавил Брендон Мейсон.
Другие находки ученых
