Гендиректор Ford владеет настоящей гоночной легендой за миллионы долларов: что это за авто

Фарли неоднократно говорил о том, что ему нравятся китайские электромобили, но в его коллекцию также входят несколько раритетных автомобилей.

У генерального директора Ford Джима Фарли довольно внушительная коллекция автомобилей. Среди его фаворитов даже есть китайский электромобиль, но это не самый дорогой автомобиль в его коллекции, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что Фарли неоднократно говорил о том, что ему нравятся китайские электромобили. Во время пребывания в Австралии он испытал несколько гибридных пикапов, включая BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha.

Более того, гендиректор Ford регулярно ездит на китайском электромобиле Xiaomi SU7. Еще в 2024 году он импортировал этот автомобиль в США.

Тем не менее, этот китайский электромобиль, начальная стоимость которого составляет около 31 000 долларов, является далеко не самым дорогим автомобилем в коллекции Фарли.

В издании отметили, что гендиректор Ford любит проводить свободное время на гоночных треках. Он участвует в любительских заездах на Shelby Cobra 1964 года выпуска и Lola T298 1978 года выпуска. Однако самым дорогим из гоночных автомобилей в его коллекции является Ford GT40 Mk1 1966 года выпуска.

В издании подчеркнули, что Фарли владеет Ford GT40 Mk1, который участвовавал в гонках в Ле-Мане. Его стоимость оценивается в сумму от 9 до 12 миллионов долларов.

Гендиректор Ford три дня тестировал китайские пикапы

Напомним, что однажды генеральный директор Ford Джим Фарли три дня подряд тестировал китайские гибридные пикапы. После этого он пришел к неожиданному выводу - эти автомобили не стоит недооценивать.

Во время визита в Австралию Фарли сел за руль нескольких китайских пикапов, в том числе BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha. Он решил проверить, способны ли эти автомобили конкурировать с американскими пикапами.

Поездив на BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha по Австралии, Фарли заявил местной прессе, что китайские пикапы - это совершенно другие автомобили. По его словам, они "удивительно конкурентоспособны".

