В 2026 году дата 19 апреля выпала на поминальный день.

Девятнадцатый день апреля оказался очень важным для украинцев в этом году, поскольку праздник сегодня в Украине посвящается поминанию умерших близких. В мире в эту дату чествуют популярный овощ, а народные верования предупреждают об опасности конфликтов.

Какой сегодня праздник церковный

Следующее после Пасхи воскресенье называется Красная горка, которую также называют Антипасха или Фомино воскресенье. В отличие от пасхального дня, посвященного тематике воскрешения, сегодняшний день считается поминальным.

В новом православном календаре сегодня праздник святителя Мефодия Моравского и монаха Иоанна Пещерника. Им молятся о правосудии, справедливом наказании для воров и преступников, возвращении украденных вещей.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств в нашей стране в эту дату нет. Народные же верования дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. На Красную горку по украинским верованиям принято поминать умерших близких дома и заказывать по них церковную панихиду.

Также 19 апреля начинается поминальный период, называемый Проводы. В большинстве регионов страны он традиционно длится 2-3 дня, во время которых люди посещают могилы близких и наводят на них порядок.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день чеснока установлен на эту дату, чтобы почтить роль этого полезного овоща в нашей жизни, а также распространить среди фермеров секреты урожайности культуры.

Остальные международные праздники сегодня - это День примул, День пролесков, День обновления целей, День поэзии, День коренных американцев и День любителей котов.

Какой сегодня праздник народный

Когда на эту дату не выпадает поминальный день, в праздник 19 апреля принято заниматься огородными хлопотами: сеять овощи и плодовые деревья, пересаживать в открытый грунт рассаду, обрезать и белить деревья. Считается, что все подобные занятия пройдут крайне удачно. Хорошим делом также будет покормить бездомных животных - тогда добро вернется вдвойне.

Приметы об этом дне говорят о погоде следующее:

если пошел дождь, то пшеница в этот год уродит рано;

колодцы обмельчали - к засушливому лету;

сильный и холодный ветер сулит непогоду;

после дождя появилась радуга - к теплому маю.

С 19 апреля можно сажать на грядки картошку, если земля достаточно прогрелась.

Что нельзя делать сегодня

Большие неприятности ждут тех, кто решит в эту дату грубить, подставлять и мстить другим - такие люди навлекут на себя беду. Ещё не стоит в праздник сегодня примерять чужую одежду, подбирать любые предметы с земли и готовить выпечку (тесто не получится).

