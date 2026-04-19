Девятнадцатый день апреля оказался очень важным для украинцев в этом году, поскольку праздник сегодня в Украине посвящается поминанию умерших близких. В мире в эту дату чествуют популярный овощ, а народные верования предупреждают об опасности конфликтов.
Какой сегодня праздник церковный
Следующее после Пасхи воскресенье называется Красная горка, которую также называют Антипасха или Фомино воскресенье. В отличие от пасхального дня, посвященного тематике воскрешения, сегодняшний день считается поминальным.
В новом православном календаре сегодня праздник святителя Мефодия Моравского и монаха Иоанна Пещерника. Им молятся о правосудии, справедливом наказании для воров и преступников, возвращении украденных вещей.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных торжеств в нашей стране в эту дату нет. Народные же верования дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. На Красную горку по украинским верованиям принято поминать умерших близких дома и заказывать по них церковную панихиду.
Также 19 апреля начинается поминальный период, называемый Проводы. В большинстве регионов страны он традиционно длится 2-3 дня, во время которых люди посещают могилы близких и наводят на них порядок.
Какой сегодня праздник в мире
Всемирный день чеснока установлен на эту дату, чтобы почтить роль этого полезного овоща в нашей жизни, а также распространить среди фермеров секреты урожайности культуры.
Остальные международные праздники сегодня - это День примул, День пролесков, День обновления целей, День поэзии, День коренных американцев и День любителей котов.
Какой сегодня праздник народный
Когда на эту дату не выпадает поминальный день, в праздник 19 апреля принято заниматься огородными хлопотами: сеять овощи и плодовые деревья, пересаживать в открытый грунт рассаду, обрезать и белить деревья. Считается, что все подобные занятия пройдут крайне удачно. Хорошим делом также будет покормить бездомных животных - тогда добро вернется вдвойне.
Приметы об этом дне говорят о погоде следующее:
- если пошел дождь, то пшеница в этот год уродит рано;
- колодцы обмельчали - к засушливому лету;
- сильный и холодный ветер сулит непогоду;
- после дождя появилась радуга - к теплому маю.
С 19 апреля можно сажать на грядки картошку, если земля достаточно прогрелась.
Что нельзя делать сегодня
Большие неприятности ждут тех, кто решит в эту дату грубить, подставлять и мстить другим - такие люди навлекут на себя беду. Ещё не стоит в праздник сегодня примерять чужую одежду, подбирать любые предметы с земли и готовить выпечку (тесто не получится).